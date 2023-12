F1 | Dominio Red Bull, Hamilton: Verstappen non ha faticato durante l’anno

Ventuno vittorie in ventidue appuntamenti. Numeri incredibili con i quali la Red Bull ha concluso il 2023 che ha chiuso i battenti nello scorso weekend con il Gran Premio di Abu Dhabi. Una supremazia imbarazzante, quella mostrata dalla squadra di Milton Keynes e da Max Verstappen, che di fatto ha reso ingiocabile qualsiasi tipo di velleità di successo da parte dei principali rivali.

Tra questi figura Lewis Hamilton che ha ammesso come il dominio della RB19 ha portato l’olandese a non dover mai rischiare più di tanto, potendo gestire in tutta tranquillità il vantaggio sulla concorrenza. Ma al tempo stesso il sette volte campione del mondo ha riconosciuto i meriti di una squadra e di un pilota che quest’anno hanno di fatto riscritto la storia della Formula 1 a suon di record.

“Possiamo esaminare i tempi sul giro e alcuni dati di Max, il più delle volte lui si rilassa lì davanti – ha detto Hamilton, intervistato da BBC Sport – Non credo che abbia sudato molto durante l’anno”.

L’alfiere della Mercedes ha poi aggiunto: “Anche quando lo stavamo inseguendo ad Austin, non credo che stesse sudando. Penso che fosse semplicemente in grado di controllare. E quando sei in quella posizione in cui hai prestazioni e puoi gestire, la macchina va oltre. Allunghi la durata delle gomme e sei in una posizione ottimale, ed è fantastico essere in quella posizione. Hanno fatto un lavoro straordinario, hanno lavorato e se lo meritano”.