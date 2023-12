F1 | Ufficiale: Sargeant in Williams anche nel 2024

La Williams ha annunciato la permanenza di Logan Sargeant anche per il prossimo anno. La scuderia di Grove ha dunque ufficializzato il rinnovo di contratto per il pilota statunitense che nel 2023 ha debuttato ufficialmente in Formula 1. Il team inglese ha dunque deciso di concedere fiducia al proprio alfiere, nonostante le difficoltà riscontrate durante il campionato, che nel 2024 sarà nuovamente al fianco del thailandese Alexander Albon.

Nella sua stagione d’esordio Sargeant ha ottenuto il suo miglior risultato nella gara casalinga di Austin, dove si è classificato al decimo posto cogliendo così il suo primo (e ad oggi unico) punto iridato in carriera.

“Sono entusiasta di continuare con la Williams Racing per la stagione 2024 – ha dichiarato Sargeant – Finora è stato un viaggio incredibile con la squadra e sono grato per l’opportunità di continuare a crescere come pilota all’interno di un gruppo così talentuoso e attento. Abbiamo progetti entusiasmanti per il futuro e non vedo l’ora di contribuire al successo della squadra nel prossimo anno”.

“Sono lieto di continuare il nostro viaggio con Logan nella stagione 2024 – ha commentato il team principal della Williams James Vowles – Logan ha dimostrato un’abilità immensa mentre era sotto pressione, rendendolo perfetto per la nostra squadra. Abbiamo grande fiducia nelle sue capacità e crediamo che insieme potremo ottenere un successo ancora maggiore nella prossima stagione”.