F1 | Colapinto, secco no comment sull’ipotetico interessamento della RB: “Non ho notizie”

F1 Colapinto RB – Franco Colapinto, giovane talento argentino attualmente legato alla Williams, è al centro di rumors che lo vedrebbero in lizza per un potenziale approdo in Racing Bulls, squadra che potrebbe perdere uno tra Liam Lawson e Yuki Tsunoda alla fine di questo campionato in direzione Red Bull (l’addio di Sergio Perez alla compagine anglo-austriaca sembra sempre più certo). La voce del contatto tra Colapinto e la Williams è circolata con insistenza dopo Austin, ma ad oggi l’argentino ha preferito non dare troppo peso a queste info, precisando come il suo unico obiettivo, al momento, sia quello di ottenere il massimo dei risultati al volante della FW45.

Colapinto, tutto tace sul futuro

“Al momento non capisco molto di ciò di cui si parla e non so da dove sia nato questo rumor. Non ho un sedile per l’anno prossimo e al momento non sto correndo in Formula 1. Probabilmente gareggerò altrove,” ha spiegato il talento della Williams, attualmente legato da un contratto pluriennale con il sodalizio capitanato da James Vowles. “Forse sarà un anno in cui non sarò qui, ma spero di dimostrare di meritare un sedile abbastanza per tornare nel 2026 o nel 2027″.

Red Bull e Audi interessate, ma non in prestito

Da parte della Williams, già al completo con Alexander Albon e Carlos Sainz, è contemplata la possibilità di un prestito a un’altra squadra. Tuttavia, il team principal James Vowles ha precisato che una cessione definitiva non è nei piani della scuderia. Anche Sauber (Audi) e Red Bull hanno mostrato interesse per il giovane argentino, sebbene entrambi abbiano manifestato alcune riserve sullo sviluppo di un pilota che, in futuro, potrebbe rientrare nel programma Williams. Il futuro di Colapinto resta quindi aperto e con alcune scenari che potrebbero trovare una naturale evoluzione già nel corso delle prossime settimane.