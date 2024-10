F1 | Horner, ultima chiamata per Perez: “Lo supportiamo, ma adesso servono risultati”

F1 Red Bull Perez – Il team principal di Red Bull, Christian Horner, ha lasciato aperta la possibilità che Sergio Perez possa lasciare la squadra prima della fine della stagione, soprattutto dopo le tante difficoltà che ha dovuto affrontare davanti al pubblico di casa a Città del Messico. “Checo ha avuto un weekend orribile. Niente è andato bene per lui. Lui sa che la Formula 1 è un business basato sui risultati e, quando questi mancano, l’attenzione è tutta su di te.”

Perez, ultima chiamata per la Red Bull

Il Manager inglese ha sottolineato l’importanza, per Red Bull, di avere entrambi i piloti capaci di portare punti alla squadra, anche in vista di una sfida mondiale che potrebbe decidersi al fotofinish non solo con la McLaren, ma anche con la Ferrari, ad oggi capace di giocarsi stabilmente il gradino più alto del podio con entrambi i piloti. “Come team abbiamo bisogno che entrambe le vetture segnino punti. E’ questa la natura della Formula 1. Il controllo è costante. È sempre presente. Dal punto di vista del team, stiamo facendo tutto il possibile per supportarlo.”

Red Bull in cerca di punti importanti per il Costruttori

Nonostante gli ostacoli recenti, il sodalizio anglo-austriaco ha espresso il suo sostegno a Perez, pur ammettendo che questo impegno ha dei limiti e che il tempo cominci a stringere. “Abbiamo fatto tutto il possibile per sostenere Checo e continueremo a farlo anche in Brasile, il prossimo weekend, ma arriva un momento in cui non possiamo fare di più”. Dichiarazioni che, unite a quelle poco definite sul futuro, aprono a scenari interessanti giù prima del fine finale di stagione: “Arriva un momento in cui bisogna prendere decisioni difficili. Siamo terzi nel campionato costruttori. La nostra determinazione è tornare a lottare per la vittoria, ma sarà una sfida nei prossimi quattro Gran Premi.”

1/5 - (5 votes)