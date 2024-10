F1 | Norris sul finale di stagione: “La sfida con Verstappen? Spero in una battaglia leale”

F1 Norris Verstappen – Dopo un intenso Gran Premio del Messico, concluso con il secondo posto alle spalle di Carlos Sainz, Lando Norris ha riflettuto sull’epilogo del fine settimana, raccogliendo quanto di positivo emerso dal weekend all’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico.

Riferendosi inoltre al duello con Max Verstappen, il pilota della McLaren ha espresso rispetto e ammirazione per il rivale, lasciando tuttavia intendere che l’approccio dell’olandese non sia sempre corretto e leale, soprattutto nei corpo a corpo. “Ho sempre gareggiato in modo leale. Questo è il mio stile. È il mio modo di guidare ogni giorno”.

Norris e la sfida con Verstappen

Il britannico ha riconosciuto che il suo approccio alla competizione potrebbe averlo penalizzato in alcune occasioni, sottolineando l’importanza di trovare un equilibrio tra correttezza e aggressività. “Forse a volte ho perso delle opportunità perché sono stato troppo corretto e non abbastanza aggressivo. Devo trovare un equilibrio migliore. Quando gareggi contro questi grandi piloti, impari molte cose: attacco, difesa, gestione dei rischi, aggressività – tutte qualità fondamentali”.

Infine è arrivata la speranza, ovvero che il campione del mondo in carica, doppiamente penalizzato in Messico per una manovra difensiva al limite proprio contro di lui, adotti un approccio più corretto nelle gare rimanenti della stagione. “Per quanto mi riguarda, farò tutto il possibile per gareggiare lealmente. Se lui non lo farà, le cose andranno come oggi. Ma penso che voglia competere in modo corretto. Lo spero: credo di fare un buon lavoro, e vedremo cosa accadrà”.

La speranza è di avere una sfida corretta

Le parole del pilota della scuderia con base a Woking, attualmente secondo in classifica con un divario di 47 punti dall’olandese, riflettono il desiderio di mantenere una competizione rispettosa e basata sul fair play, specialmente in un momento cruciale della stagione in cui ogni mossa può fare la differenza.