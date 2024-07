F1 | Clamoroso a Spa: la Mercedes di Russell è sottopeso, rischio squalifica per l’inglese!

E’ clamoroso quello che sta accadendo a Spa. La Mercedes di George Russell è risultata essere sottopeso ai controlli della FIA di 1.5 kg, e per questo motivo dunque il pilota inglese rischia seriamente di essere squalificato. A goderne sarebbe Lewis Hamilton, che vincerebbe così davanti a Piastri e Leclerc. Dopo la gara, come si legge nel documento ufficiale della Federazione, è stata pesata la vettura numero 63 e il suo peso era di 798,0 kg, che è il peso minimo richiesto dall’articolo 4.1 del regolamento. Dopo di che, il carburante è stato scaricato dalla vettura e ne sono stati rimossi 2,8 litri. La vettura non è stata completamente scaricata secondo la procedura presentata dal team nei documenti di legalità, poiché è stato soddisfatto l’articolo 6.5.2 del regolamento.

La vettura è stata pesata di nuovo sulle bilance interne ed esterne della FIA e il peso era di 796,5 kg. La taratura delle bilance esterne ed interne è stata confermata e testimoniata dal pilota. Poiché questo è 1,5 kg al di sotto del peso minimo richiesto dall’articolo 4.1 del regolamento che deve essere rispettato in ogni momento durante la competizione, rimando questa questione agli Steward per la loro considerazione.

