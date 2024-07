Ferrari | Sainz settimo in Belgio partendo con le hard: “Primo stint rischioso”

Al netto della possibile squalifica di Russell, Sainz ha chiuso il suo Gran Premio del Belgio in settima posizione. Il pilota della Ferrari è stato l’unico dei top a partire con le hard, facendo un ottimo stint, e poi è dovuto andare sulle medie, ma chiaramente non sarebbe mai potuto arrivare alla fine, e quindi è rientrato nuovamente per mettere nuovamente le gomme più dure, con le quali andava molto forte, tanto da finire davanti alla Red Bull di Perez, seppur in settima posizione. Col senno di poi, anche lo spagnolo sarebbe andato su una sosta sola.

“Abbiamo fatto un primo stint rischioso – ammette Sainz in mixed zone. Siamo partiti con le hard e questa gomma ci ha permesso di andare forte in quel frangente, ma tutto il rischio che abbiamo preso lì ci è mancato dopo: due soste nel complesso tardive, eravamo già in ritardo, mentre un solo pit-stop come ha fatto Russell, facile dirlo adesso dopo la gara, ma era la soluzione migliore. Mi sentivo bene con le dure, anche nell’ultimo stint, ma era già troppo tardi”.