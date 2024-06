F1 | Capelli non esclude una Red Bull vulnerabile a Barcellona [VIDEO]

F1 Capelli Red Bull – Presente a Paddock Live al termine della seconda sessione di libere sul tracciato del Montmelò, a Barcellona, Ivan Capelli ha analizzato gli equilibri emersi tra McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull in questo venerdì di attività, precisando come l’ultima potrebbe rivelarsi “vulnerabile” nel confronto con gli avversari, soprattutto se come sembra verrà messa sotto pressione tra le qualifiche e la gara.

Secondo il talent di Sky, i pacchetti tecnici – ad oggi – si equivalgono in vari aspetti e l’epilogo del fine settimana potrebbe rivelarsi più incerto del previsto. Una situazione nuova, considerando le caratteristiche del circuito sulla carta favorevoli alla RB20, che alza e non poco l’attenzione in vista dei momenti clou del week-end.

Quest’oggi, ricordiamo, il crono più veloce è stato ottenuto da Lewis Hamilton davanti a Carlos Sainz e Lando Norris. Appuntamento alle 13.30, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la terza sessione di lavoro in Spagna.