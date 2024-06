F1 | Ferrari, Sainz secondo nelle libere in Spagna: “Difficile trovare il bilanciamento giusto”

Lavoro di comparazione in casa Ferrari nelle libere del Gran Premio di Spagna. Carlos Sainz è sembrato il pilota più a proprio agio, con il secondo posto finale. Il madrileno ha avuto a disposizione la versione aggiornata della SF-24 sin dalla prima sessione di oggi, trovando subito un buon feeling con la vettura, confermato anche nel pomeriggio. Ottimo giro secco, nel quale la vettura sembra perdere un po’ nella seconda parte del circuito, e un passo gara nella norma con le gomme soft. La strada per fare una buona prestazione in qualifica, e soprattutto in gara, però, è ancora parecchio lunga.

“Un venerdì complesso, come del resto accade sempre a Barcellona quando il sole batte forte e le condizioni della pista evolvono continuamente – ha detto Sainz. Abbiamo faticato in entrambe le sessioni con il bilanciamento vettura ma credo che tutti abbiano dovuto fare i conti con questo problema. Nel complesso sono abbastanza contento della vettura ma c’è ancora del lavoro da fare specialmente sul passo gara. La cosa più bella di oggi è stata l’atmosfera in circuito. Grazie a tutti i tifosi per il loro supporto, speriamo di offrire loro un bello spettacolo domani!”.