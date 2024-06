F1 | Mercedes competitiva in Spagna, Russell: “E’ solo venerdì, ma la vettura c’è!”

La Mercedes ha avuto una buona giornata nelle prove libere del Gran Premio di Spagna. Oltre al primo posto di Hamilton, dobbiamo annotare anche l’ottavo di Russell. In termini di classifica, il risultato del britannico non è certamente da prima pagina, ma il lavoro svolto in entrambi i box sulle W15 fa sperare e non poco il team anglo/tedesco, il quale sembra essere tornato competitivo. Per avere una conferma però, dovremo aspettare le qualifiche di domani e la gara di domenica, ma c’è un ottimismo diversi attorno alla squadra di Brackley.

“Abbiamo avuto una buona giornata in pista oggi – ammette Russell. La vettura si è comportata molto bene su questo circuito, ed è incoraggiante vedere Lewis in testa alla classifica. Il nostro ritmo sui long run nelle Libere 1 è stato competitivo. Nelle PL2 sembrava che il nostro passo sul giro secco fosse leggermente più forte di quello sulla lunga distanza, ma nel complesso la macchina è competitiva. È solo venerdì, ma è da un po’ che non siamo costantemente nella fascia alta della classifica. Mi sento bene e sono contento, perché questo è ciò che inseguivamo da un po’. Tuttavia non corriamo troppo, dovremo lavorare diligentemente stasera e domani per prepararci al meglio per le qualifiche e il Gran Premio di domenica”.