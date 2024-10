F1 | Audi, Binotto accelera la ristrutturazione di Sauber: dentro Inaki Rueda e Giampaolo Dall’Ara

F1 Sauber – Audi ha confermato ulteriori progressi nella trasformazione del team Sauber, in preparazione alla sua entrata ufficiale in Formula 1 nel 2026. L’azienda tedesca, prossima a prendere il pieno controllo della scuderia, ha annunciato nuove nomine e modifiche nella struttura dirigenziale per rafforzare la squadra in vista delle sfide future.

Giampaolo Dall’Ara si unisce al team come nuovo responsabile dell’ingegneria di gara, portando con sé una vasta esperienza e competenze tecniche mirate a migliorare le performance in pista. Un’altra nomina significativa è quella di Ignacio “Inaki” Rueda, che assume il ruolo di direttore sportivo.

Beat Zehnder, figura storica e di riferimento per Sauber, avrà un nuovo incarico come direttore dei programmi e delle operazioni principali. Questo ruolo speciale lo vedrà impegnato nella gestione di iniziative chiave nel passaggio da Sauber ad Audi, continuando a garantire stabilità e supporto all’interno dell’organizzazione.

