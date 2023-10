F1 | Austin dolce/amara per l’Alpine: Gasly sesto, ritiro per Ocon

Grazie ai risultati di Sprint Race e gara, Pierre Gasly va via da Austin con dieci punti in più in classifica. Un buon bottino per il francese e per l’Alpine, con la A523 che sembra essersi adattata molto bene alle caratteristiche del COTA, e l’ex Red Bull ha approfittato anche delle squalifiche di Hamilton e Leclerc per guadagnare due posizioni pesanti al traguardo. E’ andata malissimo invece a Ocon, autore di una buona partenza, poi però costretto al ritiro quasi subito dopo un contatto con Piastri e che gli ha rovinato il fondo vettura, ma più in generale il suo weekend.

“Sono molto contento del risultato di oggi – ha dichiarato Gasly dopo la gara. Probabilmente è stato il weekend più completo da parte nostra, con due ottime qualifiche e punti in entrambe le gare. In partenza ho perso un paio di posizioni, ma sapevo che il ritmo c’era e siamo riusciti a lottare per riguadagnare terreno. Naturalmente voglio battagliare per i punti, ma questo fine settimana è stato il migliore per noi, siamo riusciti ad ottenere il massimo. Tutto è andato liscio, il team deve essere soddisfatto. Adesso pensiamo a Città del Messico”.

“Domenica molto sfortunata – ha ammesso Ocon. E’ successo parecchie volte quest’anno, e questo ci è costato tanto. Peccato, perché avevamo una buona posizione di partenza e ho fatto una buona prima parte di gara, poi però il contatto con Piastri e il danno al fondo era troppo grave per continuare. Ci sono degli aspetti positivi, ma anche tante cose da rivedere. Dobbiamo riprenderci a Città del Messico”.