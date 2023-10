F1 | Red Bull, Horner propone delle modifiche per i weekend Sprint Race

Il weekend di Austin, il penultimo della stagione con il format Sprint Race (l’ultimo sarà tra due settimane ad Interlagos, ndr) ha premiato ancora una volta la Red Bull e Max Verstappen che hanno conquistato l’ennesimo successo in un Mondiale letteralmente dominato. Sul fine settimana caratterizzato dalla Sprint, evento entrato a far parte del calendario iridato di Formula 1 dal 2021, ne ha discusso ancora una volta Chris Horner.

Il team principal della scuderia di Milton Keynes ha promosso questo genere di gara, anche se converrebbe effettuare delle modifiche per rendere più ricco di azione in pista questo particolare fine settimana.

“La sprint di per sé è la strada giusta, ma potrebbe essere utile qualche aggiustamento per renderla più emozionante – ha dichiarato Horner, citato da Auto Motor und Sport – Forse dovremmo invertire i primi 10 sulla griglia. Un’altra possibilità sarebbe quella di assegnare più punti. Ciò incoraggerebbe i piloti a correre maggiori rischi perché conviene farlo”.

Horner ha poi aggiunto: “Le cose devono solo essere un po’ più imprevedibili di quanto lo siano adesso. L’idea in sé è buona, dobbiamo solo fare un lavoro migliore in modo tale che diventi più emozionante per gli spettatori”.

A Max Verstappen invece continua a non piacere questo format: “Toglie magia, più o meno tutti sanno cosa succederà. Non mi annoio, ma se fossi un tifoso rimarrei deluso”.