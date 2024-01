Il 2023 ha regalato un anno altalenante all’Aston Martin. La scuderia di Lawrence Stroll ha infatti vissuto una stagione tra alti e bassi con un ottimo inizio, dove la AMR23 risultava la seconda macchina più veloce in pista alle spalle della Red Bull, una difficile parte centrale e una ripresa finale che però l’ha vista uscire sconfitta nel duello con la McLaren per la sfida al quarto posto nel Mondiale costruttori.

Discutendo del 2024, che vedrà l’Aston Martin togliere i veli alla nuova monoposto nella giornata di lunedì 12 febbraio, Stoffel Vandoorne – pilota di riserva del team di Silverstone nonché titolare in Formula E con la DS – ha ammesso come il principale obiettivo della squadra sia quello di lottare costantemente con Mercedes e Ferrari.

“L’anno scorso è stata un po’ una sorpresa, direi, in termini di competitività all’inizio della stagione e poi abbiamo avuto questo calo e siamo tornati verso fine dell’anno – ha dichiarato Vandoorne, intervistato da Motorsportweek – In quel periodo abbiamo imparato molto. Quest’anno sarà molto difficile capire quale sarà il nostro livello di competitività”.

Vandoorne, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Anche gli altri non staranno fermi. La Red Bull, ovviamente, è il punto di riferimento in questo momento e non è facile da battere per nessuno. Quindi saranno sicuramente lassù. Ma poi ci sono anche Mercedes e Ferrari che sono grandi squadre. Quindi penso che l’obiettivo sia competere con loro in modo più costante. Ma dovremo aspettare e vedere dove ci classificheremo con esattezza”.