Mercedes e Lewis Hamilton sono indelebilmente uniti dalla quantità di titoli conquistati nell’ultima decade in concomitanza con l’introduzione dei nuovi motori turbo ibridi. Sul talento del sette volte campione del mondo, arrivato a Brackley nel 2013 dopo aver concluso l’esperienza in McLaren, ne ha discusso James Vowles. L’attuale team principal della Williams, che ha trascorso diversi anni in Mercedes, ne ha sottolineato le virtù sia in pista che fuori che dal suo punto di vista lo fanno essere superiore anche a Michael Schumacher.

Quella di Hamilton e di Schumacher è una storia legata ad un doppio filo, in quanto proprio Lewis è stato il pilota che ha sostituito nella squadra della Stella il tedesco. Ma non solo, l’inglese condivide con Schumi il record di sette campionati del mondo che ha visto Hamilton eguagliare il Kaiser nella stagione 2020. Ad oggi ultimo titolo vinto da Hamilton in Formula 1.

“Lewis, quando si è unito a noi, era, ed è ancora oggi, il pilota più talentuoso della mia carriera in Mercedes con cui abbia mai lavorato, incluso Michael Proprio un talento naturale. Nel viaggio che abbiamo intrapreso lui diceva: ‘Vinceremo insieme i campionati’. La sua mentalità nel momento in cui è arrivato era fantastica, posso capire perché ha così tanto successo, ma era: ‘Vincerò ogni gara a tutti i costi, non importa quale sarà il costo'”.

Volwes ha poi aggiunto: “Ma se parli con lui oggi è cambiato, accetta il fatto che sono i secondi e i terzi posti a farti vincere i campionati. E costruire e lavorare con la squadra nei giorni in cui non puoi vincere la gara ti darà molte più ricompense. Lewis ha una gran quantità di talento naturale. Lui ha questa caratteristica: quando giri nelle FP1 è come una piovra su tutto il volante. Cambierà ogni impostazione del volante abbastanza vicino ed esplorerà quello che ha a disposizione, ma è questo che lo rende incredibile”.