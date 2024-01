F1 | Button non prevede grossi cambiamenti per la nuova stagione

Per Jenson Button non si saranno importanti novità a livello prestazionale nella nuova stagione. Il campione del mondo 2009 ritiene infatti che la Red Bull e Max Verstappen saranno rispettivamente la squadra e il pilota ancora una volta da battere. L’inglese ha sottolineato però come si aspetta, nonostante il ruolo di favoriti da parte della scuderia di Milton Keynes e dell’olandese, che le rivali possano avvinarsi alla RB20.

Il 2023 è stato un anno magico per la Red Bull e per Verstappen che hanno letteralmente dominato la scena. Il team anglo-austriaco ha conquistato la bellezza di ventino vittorie, delle quali diciannove hanno portato la firma del tre volte campione del mondo, in ventidue appuntamenti. L’unica battuta a vuoto è stata rappresentata dalla trasferta di Singapore, dove a fare festa è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

“La Red Bull sarà di nuovo in testa l’anno prossimo – ha dichiarato Button, in una recente intervista rilasciata ad AFP – Hanno avuto una macchina forte quest’anno (2023, ndr) e sono stati in grado di lavorare sulla macchina del prossimo anno. Il fatto è che, se guardiamo solo i risultati della gara, diciamo: ‘Oh, Max Verstappen ha vinto di nuovo’, ma quando guardi effettivamente le gare ce ne sono state di fantastiche quest’anno. Max non ha fatto tutto come avrebbe voluto. Alla fine è uscito vincitore, ma ci sono stati dei grandi combattimenti in questa stagione. Mi è piaciuta come si è sviluppata la stagione. Mi piacerebbe che vincessero più piloti? Sì, certo. Ma non è successo”.

Button poi, continuando a discutere, ha aggiunto: “Penso che Max abbia fatto un lavoro straordinario. Non ha sbagliato un passo. Ovviamente guida una buona macchina, non si vince senza, ma bisogna solamente paragonarlo a dove si è posizionato il suo compagno di squadra nella maggior parte delle gare. C’è un grande gap. Nel 2024 la Red Bull sarà ancora la favorita, ma penso che le altre squadre saranno più vicine. Non sarà facile battere Max sulla Red Bull se avrà la testa al posto giusto”.