F1 Aston Martin AMR24 – Nonostante lo spiccato ottimismo di Fernando Alonso, espresso a più riprese al termine dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, Tom McCullogh ha preferito la strada della cautela sulle potenzialità del pacchetto AMR24, precisando come per la squadra inglese sarà estremamente complicato replicare il salto di qualità espresso tra la fine della stagione 2022 e l’inizio di quella 2023. Secondo il Responsabile delle Performance della compagine con base a Silverstone, la stabilità regolamentare tra le due annate causerà un livellamento delle prestazioni tra le varie squadre, soprattutto a centro-gruppo, aspetto che ovviamente complicherà e non poco la scalata del team verso l’apice della classifica attualmente in mano alla Red Bull.

Aston Martin, le parole di Tom McCullogh

“Compiere lo stesso passo in avanti che abbiamo compiuto lo scorso inverno ci porrebbe davanti alla Red Bull e difficilmente accadrà qualcosa di questo tipo. Le difficoltà del 2022 ci hanno aiutato a compiere un grande balzo in avanti tra la stessa stagione e il 2023, visto che partivamo da una base diversa, ma è ovvio che replicare tutto ciò il prossimo inverno sarà difficile, quasi impossibile. La vettura del prossimo anno sarà un’evoluzione della AM23 di quest’anno e non troverete delle forme totalmente differenti. Non ci sarà alcuna rivoluzione. Dubito fortemente che vedremo distacchi ampi tra le varie squadre. Tutti stanno provando a guadagnare quei punti di carico necessari per ottimizzare al meglio le performance e saranno proprio quelli a variare gli equilibri di gara in gara”.

Il salto in avanti tra il 2022 e il 2023

Dopo il penultimo posto ottenuto nel Costruttori del 2022, ricordiamo, Aston Martin è riuscita a compiere un’importante salto in avanti con la recente AMR23, garantendosi otto podi nell’arco dell’intero campionato e una serie di splendidi risultati, soprattutto con Fernando Alonso. Una base di partenza che il Direttore Tecnico, Dan Fallows, spera di perfezionare in vista della prossima annata.