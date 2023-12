Formula 1 | Horner entusiasta della rivoluzione in casa AlphaTauri

Formula 1 AlphaTauri Horner – Parole di apprezzamento di Christian Horner nei confronti del nuovo management della Scuderia AlphaTauri composto da Peter Bayer (CEO) e Laurent Mekies (Team Principal). In attesa del definitivo debutto del duo, previsto per il mese di gennaio (il francese sta ultimando il periodo di “gardening” dopo l’esperienza in Ferrari), il Manager inglese ha lanciato verso l’alto le speranze della compagine faentina, precisando come quest’ultima – grazie ad un piano di sviluppo ben preciso sia sul piano tecnico che su quello umano – sia pronta a lasciarsi le spalle le difficoltà delle ultime due stagioni.

Parole importanti, confermate anche dall’ex TP – Franz Tost – che confermano la grande fiducia della scuderia madre nei confronti della propria squadra satellite.

Horner e le parole di apprezzamento al nuovo management

“Spetterà alla squadra annunciare la nuova denominazione per la stagione 2024. Sono certo che sceglieranno il momento giusto per comunicare il rebrand. Inoltre, voglio confermare come Peter Bayer e Laurent Mekies abbiano piani ambiziosi per lo sviluppo della squadra. Tutti vogliono una crescita concreta e corposa per il prossimo futuro e presto si metteranno al lavoro per raggiungere gli obiettivi che tutti quanti si aspettano da questa nuova parentesi storica del team”.

In arrivo la Racing Bulls

Come confermato da diversi addetti ai lavori, soprattutto dopo l’ultimo GP di Abu Dhabi, il nome “AlphaTauri” dovrebbe presto lasciare spazio a quello di “Racing Bulls”. Una scelta di polso, fortemente voluta dal nuovo Management, che mira a riavvicinare l’identità della squadra a quella della Red Bull.