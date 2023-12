F1 | Wolff duro su Masi: “Un idiota che ha preso la decisione sbagliata”

F1 Wolff Masi – Intercettato da motorsport.com, Toto Wolff è tornato a sparare a zero contro la figura di Michael Masi, direttore di gara in quella “tragica” notte di Abu Dhabi nel 2021 che ha incoronato campione Max Verstappen per la prima volta ai danni di Lewis Hamilton, precisando come l’australiano sia – in definitiva – “un’idiota che ha preso la decisione sbagliata”. Un attacco frontale, l’ennesimo arrivato per voce dell’austriaco negli ultimi due anni, che ha confermato come tra i due continui a non scorrere buon sangue.

Le parole al veleno di Wolff

“Ci sono tremende cicatrici, incredibili per certi versi, che io e la squadra faticheremo a dimenticare. Alcune volte ci chiediamo come sia potuto accadere. Una domanda ricorrente a cui non riusciamo a dare una risposta. Sappiamo com’è avvenuto il tutto, ma non riusciamo a giustificarlo. Non voglio perdere però nemmeno un minuto alle ragioni dell’accaduto, anche perchè tutto ciò darebbe al tizio in questione troppo credito. Alla fine è solo un’idiota che ha preso la decisione sbagliata”.

Masi e l’addio alla FIA

Masi, ricordiamo, è stato rimosso dall’incarico di Direttore di Gara alla fine della stagione 2021, grazie all’intervento dell’allora neo-eletto Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. Successivamente, all’inizio di quest’anno, ha scelto di rassegnare le dimissioni dalla Federazione per “stare più vicino alla famiglia e affrontare nuove sfide professionali”. Una scelta di vita che l’australiano potrebbe presto rivalutare, visto che il presidente Ben Sulayem – in una recente intervista rilasciata ai media britannici – non ha escluso una nuova collaborazione tra la FIA e l’ex “Race Director” nel prossimo futuro. Qualcosa che ovviamente non farebbe piacere né alla Mercedes e né soprattutto a Wolff, il quale si è esposto in prima persona per la rimozione di Masi dal suo incarico.