F1 | Aston Martin, Stroll testa gli aggiornamenti a Suzuka

Suzuka – Primo round di aggiornamenti per la AMR24 di Lance Stroll: è il canadese il primo a scendere in pista con i nuovi componenti, tra cui un nuovo fondo, nuove componenti nel bodywork e la beam wing. La squadra, nel riparare lo chassis danneggiato a Jeddah, ha già inserito le nuove parti pronte per essere portate in pista già nelle FP1, dove Lance segna il quindicesimo miglior tempo. La sessione, infatti, è stata interamente spesa per i test aerodinamici.

Stroll: “Abbiamo già una idea di come andrà la qualifica”

“Ci sono degli aggiornamenti sulla vettura, è sempre bello testare i nuovi componenti in pista. Ho speso gran parte della mattinata in test aerodinamici – ha spiegato Stroll – poi è arrivata la pioggia e non abbiamo potuto girare. Domani ci concentreremo sulla qualifica, abbiamo già una idea di come andrà, ma vedremo. E’ comunque bellissimo essere di nuovo qui in Giappone e ai suoi appassionatissimi tifosi. E’ una pista brillante, è bellissimo guidare tra queste curve veloci”.

Alonso: “Le prestazioni di oggi ci dicono poco”

La vettura di Fernando Alonso, invece, verrà aggiornata durante la notte, in tempo per le FP3. Nonostante l’assenza dei nuovi componenti, lo spagnolo riesce comunque a segnare un buon tempo, mettendosi in settima posizione nell’unica sessione disputata.

“E’ bellissimo guidare su questa pista, ma non c’è molto da dire visto che non siamo riusciti a scendere in pista nelle FP2 a causa della pioggia. E’ un peccato per i tifosi che sono venuti a supportarci: grazie a loro l’atmosfera è sempre magica qui, speriamo di poter dare loro un grande spettacolo nei prossimi due giorni. Nelle FP1 le cose andavano bene, ma direi che le prestazioni di oggi ci dicono poco. Vedremo di ottimizzare tutto per le qualifiche, e poi l’obiettivo è dare tutto in gara”.