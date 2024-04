Formula 1 | Horner respinge le voci su Verstappen: “Resterà al 100% in Red Bull” [VIDEO]

Formula 1 Horner Verstappen – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di Sky Sport F1 HD, Christian Horner ha risposto alle tante voci di mercato riguardanti la figura di Max Verstappen, precisando come l’olandese non abbia alcuna intenzione di lasciare la squadra al termine di questo campionato.

Il Team Principal della scuderia anglo-austriaca, finito nell’occhio del ciclone nel corso dell’inverno, ha ribadito la propria fiducia nel Campione del Mondo in carica, rivelando come quest’ultimo abbia la voglia e l’intenzione di continuare a lavorare all’interno della factory di Milton Keynes. Nei fatti, quindi, non ci sarà alcun ritiro o passaggio in Mercedes.

Per quanto riguarda le libere di questa mattina, Horner ha promosso il comportamento della RB20, evidenziando però come Ferrari abbia mostrato un ritmo di assoluto rispetto, anche se non si conosco con esattezza i carichi di carburante utilizzati dai piloti. Una condizione che, unite alle basse temperature previste per il proseguo del fine settimana, renderà la sfida di vertice intensa e ricca di sorprese. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la diretta della terza e ultima sessione di prove libere dal circuito di Suzuka, in Giappone.