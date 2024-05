Formula 1 | Haas, Magnussen colleziona penalità a Miami

F1 Haas GP Miami – 11° e 18° posizione per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen nell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara caotica, soprattutto per il danese – protagonista di ben 30″ di penalità a causa di diversi scontri con i piloti vicino a lui – la Haas non è riuscita a concludere all’interno della top dieci. Un passo falso che non permette alla pagine di Ayao Komatsu di confermare i passi in avanti mostrati negli ultimi fine settimana di gara.

Hulkenberg perde la zona punti

“E’ stato un buon fine settimana, anche se la ciliegina sulla torta sarebbe stata un altro piazzamento in zona punti. Sfortunatamente la prima parte di gara e l’inizio del secondo stint non sono andati come volevamo. Lottavo con il grip e non mi sentivo abbastanza veloce. La VSC non è stata eccezionale e quando è uscita la Safety Car è diventata una gara a tre soste, ma questo ci ha rimesso in carreggiata. Da lì in poi ci sono state delle belle sfide. La corsa in generale mi è piaciuta, ma non credo che avremmo potuto fare qualcosa di diverso”.

Magnussen, a Miami un week-end da dimenticare

“Non è stata una buona gara, ancora una volta. Spero di poter avere un pò di chiarezza sulle cose in futuro. I fatti di oggi ovviamente non sono positivi, ma certeremo di andare avanti e di ottenere un risultato migliore nel prossimo fine settimana ad Imola”.