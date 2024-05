Formula 1 | Williams, week-end difficile per Albon e Sargeant a Miami

Formula 1 GP Miami Williams – Ennesimo passaggio a vuoto della Williams in questa prima parte di stagione 2024. Nell’ultimo Gran Premio di Miami, sesta prova del campionato, Alexander Albon e Logan Sargeant non sono riusciti a portare le rispettive vetture in zona punti, rimanendo di fatto in coda alle classifiche del mondiale Piloti e Costruttori. Il thailandese, in difficoltà col grip, è stato penalizzato dall’ingresso in pista della Safety Car a metà corsa, mentre il pilota di casa è stato coinvolto in un incidente con Kevin Magnussen che non gli ha permesso di vedere la bandiera a scacchi. Una domenica negativa che la squadra intende dimenticare in vista di Imola.

Albon e le difficoltà emerse a Miami

“Abbiamo lottato con il grip per tutto il fine settimana e alla fine ci siamo ritrovati ad effettuare uno stint lungo con delle gomme che non funzionavano. Probabilmente la gara di quest’oggi è stata la più complessa da quando corro con la Williams. E’ vero, il ritmo non era così cattivo, ma le vetture dietro di noi alla fine montavano gomme nuove e questo ci ha costretto a subire dei sorpassi. Non è facile tenere a bada per 20 giri delle vetture che possono contare su une tra grip rispetto a te. Inoltre abbiamo gareggiato con dei problemi al fondo che hanno penalizzato la performance della vettura. E’ stato un week-end davvero duro, ma guardiamo con ottimismo ad Imola, tracciato dove porteremo in pista alcuni piccoli aggiornamenti che dovrebbero aiutarci”.

Sargeant guarda il bicchiere mezzo pieno dopo Miami

“E’ deludente chiudere il mio Gran Premio di casa in questo modo. La gara, fino all’incidente, è stata abbastanza decente, ma purtroppo rispetto alle giornate precedenti io e Alex abbiamo perso un pò di ritmo. Di questo fine settimana prendo di positivo il feeling generale con la monoposto. Fin dalle FP1 sono riuscito a trovare delle buone sensazioni. Ci sono ancora piccole cose su cui dobbiamo migliorare, ma in generale credo ci sia tanto da conservare da questo week-end a Miami. Mi sento bene e sono pronto a gareggiare nelle corse europee”.