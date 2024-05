F1 | Racing Bulls, Tsunoda a punti: “Risultato meritato”

Monaco – Yuki Tsunoda raccoglie i frutti della sua qualifica a Montecarlo e conquista nuovamente dei punti preziosi per la Racing Bulls. Il giapponese scatta in ottava posizione, che mantiene fino alla fine della gara; partendo su media, smarca la mescola durante la bandiera rossa e continua con la hard fino alla bandiera a scacchi.

Tsunoda: “Mi sono divertito negli ultimi giri”

“È stata una gara molto lunga, ma ho dovuto rispettare la strategia che avevamo pianificato. Ero un po’ frustrato, ma ho mantenuto la calma e gestito il passo. Penso che abbiamo sfruttato al massimo la situazione; abbiamo gestito bene le gomme e il ritmo, assicurandoci di essere pronti per qualsiasi eventualità. Mi sono divertito molto negli ultimi giri, quando mi è stato detto che potevo spingere al massimo, senza esagerare, portando al traguardo la macchina. L’importante è continuare a fare punti. Abbiamo avuto una settimana molto intensa, quindi questo risultato è davvero positivo. Complimenti a alla squadra, risultato meritato.”

Ricciardo: “C’è un po’ di delusione personale”

Gara diversa per Daniel Ricciardo: l’australiano, dodicesimo al via, perde la posizione prima con Lance Stroll, poi anche con Fernando Alonso. La foratura dell’Aston Martin del canadese, però, lo riporta in dodicesima posizione.

“Dopo le qualifiche di ieri, ero mentalmente preparato per una gara del genere. Quando non ci si qualifica nelle prime posizioni, è molto probabile che la gara sia dettata dal ritmo di qualcun altro, e così è stato. Si può sempre sperare che le cose cambino o che accada qualcosa e credo che la prima partenza sia stata probabilmente una delle mie migliori di quest’anno. Ma alla ripartenza, quando ho visto Alonso davanti a me che faceva di tutto per preservare le gomme fino alla fine, ho capito subito che sarebbe stato difficile. Ho cercato di metterlo sotto pressione, ma ovviamente lui ha molta esperienza e Monaco è una pista che richiede un errore significativo per rendere possibile un sorpasso – ha spiegato Daniel – ho avuto due giri di pista libera in cui ho potuto spingere un po’ di più ed è stato sicuramente piacevole, ma per il resto della gara ho dovuto avere molta pazienza. Ci sono sicuramente degli aspetti positivi da tenere in considerazione questo fine settimana, ma allo stesso tempo c’è anche un po’ di delusione personale. Guardando alla prossima gara, Montréal è una pista che mi piace molto, quindi cercheremo di migliorare le cose. Charles ha ottenuto oggi la sua prima vittoria qui a Monaco. In passato ha vissuto alti e bassi su questa pista; quindi, se l’è meritata e sono molto contento per lui.”