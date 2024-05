F1 | Aston Martin, Stroll: “Avremmo potuto fare di più”

Monaco – Lance Stroll termina nuovamente le qualifica davanti al compagno di squadra. L’Aston Martin del canadese è infatti l’unica ad accedere al Q2 – Alonso resta fermo in sedicesima posizione. Le performance di Stroll sembravano essere promettenti, preannunciando una chance di raggiungere il Q3. Il traffico, però, ha complicato le cose e Lance non riesce così ad andare oltre la quattordicesima posizione.

“Credo che avremmo potuto fare di più. Ho fatto dei giri molto buoni in Q1, ma poi ho trovato nel traffico nel mio ultimo tentativo in Q2. Ho perso un paio di decimi – ha raccontato Stroll – è davvero difficile passare qui, mi aspetto una gara complicata, ma continueremo a lottare per i punti”.