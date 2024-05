F1 | Sauber, Bottas e Zhou chiuderanno lo schieramento del GP di Monaco

F1 Sauber GP Monaco – A conferma di quanto emerso ieri nelle libere, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou non sono riusciti a fare meglio della 19° e 20° posizione nelle qualifiche del GP di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il finlandese e il cinese, a causa del traffico in Q1 e di una vettura troppo instabile sulle strade del Principato, chiuderanno lo schieramento di partenza della gara e saranno costretti ad una gara di rimonta, ovviamente estremamente difficile viste le caratteristiche anguste dello Stradale di Monte Carlo. Bottas, ricordiamo, ha perso gran parte delle libere 3 per un contatto alle Piscine che ha danneggiato la sua sospensione anteriore destra.

Bottas analizza il sabato di qualifiche a Monaco

“Oggi è stata una giornata difficile. Stamattina ho toccato leggermente il muro durante l’ultima sessione di prove libere; niente di grave, dato che ho potuto comunque girare in qualifica. Sfortunatamente non avevamo abbastanza ritmo sul giro singolo per superare la soglia della Q2. Nel complesso, finora, non è stato un fine settimana facile per la nostra squadra. Monaco è una delle piste più impegnative del calendario: questa è sia la sua caratteristica migliore sia ciò che la rende così impegnativa. Stanotte avremo del lavoro da fare per trovare quel passo in più che possa permetterci di migliorare. Le cose dovrebbero andare un po’ meglio in gara, una volta che tutto si sarà stabilizzato, anche se non sarà facile partire dalle ultime posizioni. Tuttavia non tutta la speranza è perduta; sappiamo benissimo che qui può succedere di tutto e faremo in modo di essere al massimo per cogliere ogni buona occasione”.

Sauber, la delusione di Zhou

“Finora l’intero fine settimana è stato difficile e la sessione di qualifiche non ha fatto eccezione. Oggi non siamo riusciti a portare tutto – dalle gomme alla temperatura – nella finestra giusta e ho faticato molto con la mancanza di grip. Su una pista del genere hai bisogno di fiducia e grip per ottenere il massimo dai tuoi giri e, anche se ritengo che i miei giri siano stati abbastanza puliti, siamo ancora a un secondo di distanza. A Monaco, il sabato conta di più, però la gara è sempre una storia diversa e la useremo per capire meglio cosa ci manca per colmare il gap. Come squadra esamineremo ulteriormente il nostro setup per vedere come possiamo migliorare in vista di domani”.