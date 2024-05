Formula 1 | Albon porta la Williams nel Q3 del GP di Monaco

Formula 1 GP Monaco Williams – Qualifica di assoluto spessore per Alexander Albon sullo Stradale di Monte Carlo, teatro dell’ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A conferma di quanto emerso nelle libere di ieri, il thailandese è riuscito a portare la propria FW48 in nona posizione, regalando alla squadra un piazzamento che fa ben sperare in vista della gara di domani. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di garantirsi i primi punti di una stagione fin qui non semplice e caratterizzata da diversi passaggi a vuoto insperati. Male invece Logan Sargeant, 17° e costretto a rimontare in un tracciato che offre ben poche possibilità di sorpasso.

Albon esulta per la qualifica a Monaco

“Il risultato della qualifica è fantastico e mi sono divertito a girare con la vettura. La monoposto si è trovata nella giusta finestra fin dall’inizio e anche se abbiamo lottato con il sottosterzo, specialmente nel secondo settore, siamo riusciti a crescere di giro in giro, garantendoci la Q3. Alla fine si trattava solamente di mettere le mescole nella giusta finestra di utilizzo. Abbiamo trovato aria pulita nei vari tentativi e come team abbiamo sfruttato al massimo l’evoluzione della pista. Il graining potrebbe rivelarsi un problema e saremo chiamati a gestirlo. Spero di avere aria pulita per gestire al meglio le mie gomme e la strategia di gara”

Sargeant unico neo del sabato della Williams

“Per noi è stata una buona sessione. Ho guidato bene sin dalle FP1 e sono davvero contento dei miei giri in qualifica. Sento di aver tirato fuori il massimo dal pacchetto che avevo oggi. Ovviamente tra la mia vettura e quella di Alex ci sono delle soluzioni tecniche differenti e questo chiaramente ha influito sul risultato. È difficile sorpassare qui, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi, cercare di avere stint puliti e vedere cosa possiamo fare domani. Monaco è una delle piste più speciali su cui guidare. Sedersi su una vettura di F1 ed uscire dal garage per le qualifiche non ha eguali. Guidare qui è sempre un piacere”.