F1 | Aston Martin pensa al rinnovo di Alonso

A 42 anni suonati, Fernando Alonso ha disputato una delle sue migliori stagioni in Formula 1. Con otto podi all’attivo, lo spagnolo ha contribuito alle performance più che positive dell’Aston Martin, specialmente a inizio stagione, quando la AMR23 è stata di fatto la prima alle spalle dell’imprendibile Red Bull. Nel corso del 2023 però, gli aggiornamenti hanno preso una direzione decisamente sbagliata, quantomeno dall’estate in poi, e infatti da quel momento il due volte campione del mondo è riuscito a salire sul podio soltanto a Zandvoort e in Brasile. Ci vuole tanto lavoro per mantenersi costantemente ad alti livelli, ma la strada sembra quella giusta, e Mike Krack, team principal della scuderia inglese è assolutamente convinto di voler rinnovare il contratto di Alonso anche oltre il 2024.

“Non credo ci sia bisogno di rispondere a questa domanda – ha affermato Krack. La risposta è ovviamente sì! Siamo rimasti stupefatti sin dal primo giorno: abbiamo con noi un grandissimo uomo squadra, è costruttivo in ogni cosa che fa o dice, specialmente nei momenti difficili. Quando la macchina era competitiva, o meglio, più competitiva, è stato più facile essere costruttivi, ma le vere qualità di Fernando sono venute fuori dopo. In Messico per esempio (doppio zero, ndr), per entrambi i piloti sarebbe stato facile prendere i microfoni e sbottare contro la squadra, e probabilmente lo avremmo meritato, ma in quel periodo sono emerse le vere qualità dei due. Per me è stato importante vedere come siamo riusciti a rimanere uniti nonostante il periodo negativo”.