Formula 1 | Il sogno di Hamilton sulla Mercedes del 2024

Per il secondo anno consecutivo, Lewis Hamilton non ha vinto nemmeno un Gran Premio nel corso di una stagione. La Mercedes ha nuovamente fabbricato una vettura molto complicata e che il sette volte campione del mondo non è riuscito a domare per via delle tante problematiche emerse sin dallo shakedown di Silverstone. Con il ritorno a 360 gradi di James Allison e il benservito dato a Mike Elliot, il team di Brackley spera di tornare ai fasti di un tempo, considerando anche come il 2023 sia stato il primo anno senza nemmeno un successo in gara dal 2012.

“Di questa stagione mi porto alcuni aspetti positivi – ha detto Hamilton. La pole position di Budapest per esempio è stata inattesa, non pensavo fosse possibile quando ho guidato la W14 per la prima volta. In Austria con qualche giro in più, dopo l’aggiornamento, ci avrebbe permesso di giocarci la vittoria, e dimostra che la monoposto si stia trasformando lentamente in un qualcosa di competitivo. E’ diventata più divertente da guidare, ma fondamentalmente non è vincente, ed è questo che bisogna cambiare per il prossimo anno. Il sogno è quello di essere sicuri che quando inizieremo a girare a febbraio, la vettura non sia una replica del 2023 e che non mi dia le stesse sensazioni, ma sono abbastanza sicuro che non sarà così”.