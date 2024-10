F1 | Aston Martin, McCullough: “Le vetture 2025 saranno molto diverse”

L’Aston Martin sta proseguendo la sua fase di rinnovamento. Con l’arrivo di Adrian Newey in ottica 2026, la squadra di Silverstone si issa ovviamente come una delle favorite per i prossimi anni, quantomeno sulla carta. C’è però ancora una stagione da affrontare, ovvero la prossima, l’ultima con questo regolamento tecnico. Il capo delle performance del team, Tom McCullough, ha fatto sapere come la prossima stagione non sarà comunque di transizione, anzi, molte vetture saranno addirittura diverse rispetto a quelle di quest’anno.

“Al momento siamo nella fase di sviluppo nella galleria del vento e nel CFD – ha dichiarato McCullough. In questa fase dell’anno si lavora sugli aspetti principali dell’architettura, che potrebbero cambiare per la prossima vettura. È proprio qui che si concentra maggiormente lo sviluppo in galleria del vento. Si prendono molte decisioni sull’intero design dell’auto, sulla dinamica del veicolo e sull’assetto delle sospensioni”.

McCullough crede che le monoposto del 2025 saranno molto diverse rispetto a quelle attuali: “Si può ancora fare molto per migliorare la vettura del prossimo anno. C’è una comprensione dei limiti dell’auto attuale e si cerca di affrontarli il più possibile, siano essi meccanici, aerodinamici o di altra natura. Questa è una fase cruciale. Le monoposto del 2025 saranno ancora molto diverse. Saranno un’evoluzione di quelle attuali, ma tutti stanno cercando di fare progressi significativi”.