F1 | Sauber nobile decaduta: rischia di rimanere a zero punti nel 2024

Una delle nobili decadute della Formula 1 è certamente la Sauber. La squadra svizzera, inglobata da Audi per il 2026 e gli anni a venire non ha ancora conquistato nemmeno un punto in questa stagione. Quando mancano sei gare più tre Sprint Race al termine del mondiale, si ha la sensazione che Bottas e Zhou difficilmente riusciranno ad arrivare in top 10. La vettura non è affatto competitiva, e gli aggiornamenti portati non hanno dato quel contributo necessario per lottare quantomeno con Williams e Alpine, rispettivamente all’ottavo e nono posto. Il finlandese, probabilmente all’ultimo anno di contratto, visto che di rinnovo al momento non se ne parla, non sembra troppo ottimista in vista dell’immediato futuro.

“Sarebbe una situazione spiacevole – ha dichiarato Bottas parlando dell’eventualità di rimanere a zero punti per il resto della stagione. Non conosco le statistiche esatte, ma non credo che sia successo spesso a così tante squadre. Ci aspettiamo anche che l’anno prossimo sia complicato, e non penso che ci saranno miracoli. Non puoi dare il massimo nel 2025 a causa dei grandi cambiamenti in arrivo per il 2026, e da quanto ho visto, Audi potrebbe essere competitiva sin da subito, ma non sarà semplice. È difficile entrare in un nuovo sport e competere contro costruttori che sono qui da molto tempo, ma credo che il 2026 possa essere un anno positivo. Tuttavia, cercare di vincere immediatamente è una sfida enorme. Questa è la dura realtà. Puntare a conquistare punti regolarmente è un obiettivo realistico per il nuovo team”.