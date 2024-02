F1 | Aston Martin, Krack sulla posizione di Alonso per il 2025: “Vogliamo continuare con lui”

F1 Aston Martin Alonso – Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova AMR24, vettura con cui Aston Martin affronterà il prossimo mondiale 2024 di Formula 1, Mike Krack ha parlato della posizione contrattuale di Fernando Alonso, finito al centro di alcune voci che lo vorrebbero in Mercedes nel 2025, precisando come l’intera squadra voglia continuare con lui per puntellare l’ottimo lavoro portato avanti nel 2024.

L’iberico, ormai parte integrante della compagine di Silverstone, ha offerto numerosi spunti nel corso della passata stagione e sta facendo il massimo per garantire alla struttura tecnica la giusta crescita in vista del 2025 e soprattutto nel 2026, anno in cui entreranno in scena i nuovi regolamenti. Un lavoro che Krack intende proteggere, visti anche i tanti investimenti e gli obiettivi che si è posto Lawrence Stroll – patron del team – nel medio e lungo termine.

Krack sulla posizione di Alonso in Aston Martin

“La stagione pazza del mercato è cominciata decisamente in anticipo quest’anno, anche in maniera sorprendente. Noi, come squadra, amiamo Fernando e abbiamo uno splendido rapporto con lui. E’ parte integrante del Team ed è consapevole di quest’oggi, soprattutto dopo il gran lavoro che è stato svolto nel 2024. Il nostro rapporto è aperto e si basa sulla fiducia. In merito al contratto saremmo ben felici di poter continuare con lui nel 2025 e l’anno dopo. Abbiamo due grandi piloti e sono così integrati in squadra che faremo tutto il possibile per tenerli con noi. Siamo fiduciosi di poterlo fare e di continuare con entrambi i piloti nel 2025”.”.