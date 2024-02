F1 | Alonso si candida per il posto in Mercedes

Il due volte campione del mondo, Fernando Alonso, ritiene di essere una valida opzione per sostituire Lewis Hamilton alla Mercedes. Il pilota dell’Aston Martin ha smentito le voci su probabili contatti con la scuderia di Brackley. L’accordo biennale di Alonso con l’Aston Martin è in scadenza nel 2025 ma ovviamente il team britannico voglia mantenere in squadra lo spagnolo.

“Sono consapevole della mia situazione, che è davvero unica”, ha dichiarato Alonso, citato da RTE.

“Ci sono solo tre campioni del mondo in griglia e io sono l’unico disponibile per il 2025, quindi sono in una buona posizione. Sul passaggio alla Mercedes, non c’è stato nulla. So che il mercato piloti è iniziato all’inizio di quest’anno, ma questo non mi influenzerà in termini di preparazione per la stagione. Se voglio continuare a correre oltre quest’anno, il primo e unico discorso all’inizio sarà Aston Martin. Mi fido di questo progetto e questa sarà la mia prima priorità. Ma se non riusciamo a raggiungere un accordo, so di essere attraente per le altre squadre. Non resterò in Formula 1 solo per divertirmi. Io non sono quel tipo di persona e non quel tipo di pilota. Vediamo quali sono le opzioni”.

Commentando il passaggio di Hamilton alla Ferrari, Alonso ha aggiunto:

“È stata una sorpresa, non mentirò, non per il cambiamento in sé ma dall’esterno sembrava che fosse molto legato alla Mercedes e molto fedele alla Mercedes. La Ferrari è una squadra speciale, ma lo è ancora di più quando si vince. Forse Lewis può portare quella lotta in più per il campionato, perché la macchina c’è”.