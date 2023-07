F1 | Aston Martin, Fernando Alonso spera in una qualifica asciutta

Ottava posizione per Fernando Alonso in Ungheria. Il pilota spagnolo, e la Aston Martin, sembrano essere rimaste un passo indietro dopo il weekend di Barcellona: gli aggiornamenti degli avversari sembrano aver ben funzionato, mentre la scuderia di Silverstone non riesce ancora a fare quel passo in più per tornare davanti. Il podio manca dal weekend a Montreal, ma la gara di Budapest potrebbe riservare sorprese: il meteo incerto, il nuovo format per le qualifiche con l’Alternative Tyre Allocation, e quella Red Bull che sembra un po’ spaesata, quasi fuori posto nella seconda metà della classifica. Lo spagnolo spera nell’asciutto per il resto del weekend, ma di certo tornare sul podio sarà fondamentale.

“E’ stata una giornata compromessa dalla prima sessione di libere a causa della pioggia. Abbiamo avuto meno tempo per trovare l’assetto gusto, ma abbiamo sfruttato al massimo la seconda sessione, specialmente per le condizioni di gara e sono discretamente contento delle nostre performance. Per domani preferirei l’asciutto, col bagnato è sempre un azzardo con le gomme e le condizioni della pista, mentre con l’asciutto generalmente ottieni la posizione che meriti, e speriamo ci vada bene”.