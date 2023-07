F1 | Aston Martin, dodicesima posizione per Stroll nelle libere

Buone sensazioni per Lance Stroll all’Hungaroring, nonostante la dodicesima posizione in classifica. Il canadese è stato uno dei pochi a collezionare più tornate durante le FP1, prima che la pioggia interrompesse l’azione in pista. Nelle FP2, invece, il team di Silverstone ha completato il programma e i test previsti per la AMR23. Alla bandiera a scacchi, Stroll è dodicesimo, ma la fiducia per le qualifiche resta alta.

“E’ stato tornare sul circuito dell’Hungaroring oggi; è una pista che mi piace molto. Il tempo in pista è stato limitato nelle FP1 a causa della pioggia, siamo riusciti a fare solo una decina di giri. Nella seconda sessione di libere c’era molto traffico, e abbiamo fatto diversi test sulla AMR23. Per fortuna, la pioggia ci ha dato tregua e siamo riusciti a completare il nostro programma. Credo ci siano ancora delle modifiche che possiamo fare in vista della qualifica, esamineremo tutti i dati e ci concentriamo su domani”.