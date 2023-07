F1 | Aston Martin, Stroll solo quattordicesimo a causa dei track limits

Quattordicesima posizione per Lance Stroll in Ungheria che, per l’esito della sua qualifica, sembra essere rimasto effettivamente in Austria. La direzione gara ha cancellato diversi crono durante le tre manche di qualificazione, ed uno delle vittime è stato senza dubbio il pilota dell’Aston Martin. Diversi i giri cancellati per lui, che si ritrova così a chiudere il Q2 in quattordicesima posizione.

“E’ stato frustrante vedere il mio tentativo cancellato in Q2 a causa dei limiti in curva 12; stavo spingendo al massimo ed è difficile rendersi conto della linea bianca, non puoi sentirla – ha dichiarato il canadese – il nuovo format di qualifica ha reso le cose più interessanti, ma va bene, è così per tutti i piloti. E’ una classifica incredibilmente serrata, tutti i team sono molto vicini, sarà domani vedere quali opportunità saranno dalla nostra parte”.