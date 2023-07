F1 | Aston Martin, Alonso: “Mai bello cambiare le regole a metà campionato”

Pesanti critiche di Fernando Alonso al nuovo format per le gomme in qualifica. L’Alternative Tyre Allocation ha regalato spettacolo nelle prime due manche di qualifica, probabilmente aiutato dalla progressione di diversi team come McLaren, Mercedes e Alfa Romeo. Proprio i piloti di questi team sono riusciti a conquistare risultati di spessore in qualifica, mentre Alonso si è dovuto accontentare dell’ottava posizione. Complice anche il momento di smarrimento dell’Aston Martin, l’asturiano si è scagliato contro l’ATA, dichiarandone l’inutilità.

“Ero a mio agio con la AMR23, dopo alcune modifiche del set-up. Credo che il nostro potenziale possa darci più di questo, e durante tutte le prove libere abbiamo visto una griglia un po’ mixata, tutto il weekend è stato un po’ strano: il circuito, le nuove regole di Pirelli hanno cambiato tutto. La Red Bull, da essere prima ovunque, non fa più pole e Checo cerca di mettersi in Q3; l’Aston Martin ha subito un calo di performance dal niente, mentre la McLaren va forte, l’Alfa Romeo anche. Quando cambi le regole a metà campionato non è mai bello”.