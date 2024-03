DIRETTA F1 | GP Bahrain 2024: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta Prove Libere 3 GP Bahrain – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Sakhir dove alle 13:30 inizierà la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione 2024 del Mondiale di Formula 1. Vi ricordiamo che le qualifiche si disputeranno alle 17:00 mentre la gara è prevista per domani alle ore 16:00. In osservanza del Ramadan infatti, non si correrà di domenica. Nella giornata di ieri Mercedes ha sorpreso piazzandosi davanti nel secondo turno di libere mentre Red Bull è sembrata più lenta rispetto a quanto fatto vedere nei test. Strategia o c’è qualcosa di più? Intanto continua ad essere nel mirino il team principal della scuderia di Milton Keynes che dopo essere stato assolto dalla Red Bull a seguito dell’indagine che l’ha visto coinvolto per comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente, ieri un account anonimo ha mandato parte delle conversazioni tra Horner e la ragazza in questione a centinaia di giornalisti, compresi FIA e team principal.

Horner al momento non vuole rilasciare dichiarazioni su questa vicenda.

Ma torniamo alla pista, appuntamento alle 13:30 per seguire insieme a noi il terzo turno di prove libere!

