F1 | Aston Martin, Drugovich: “Solo in qualifica sapremo quanto siamo forti”

Felipe Drugovich scende ancora una volta in pista con la Aston Martin per l’ultima giornata di test. Il brasiliano, chiamato a sostituire l’infortunato Lance Stroll, sarà con tutta probabilità presente anche per il primo Gran Premio della stagione, che si terrà tra una settimana esatta. Nella terza ed ultima giornata di test Drugovich si ferma con il decimo miglior tempo e ben settantasette giri completati, un bel bottino per la squadra di Silverstone, che sembra essere una delle vetture più competitive a centro griglia. Di certo questa sembra essere una grande opportunità per Drugovich, che potrebbe disputare il suo primo Gran Premio di Formula 1 prima di quanto si aspettasse.

“Mi sono davvero goduto questi giorni al volante della AMR23 e penso che abbiamo fatto dei buoni progressi durante i test. E’ stato bello tornare in macchina stamattina e sono soddisfatto dei cambi di set-up rispetto al mio primo giorno; la squadra ha fatto un ottimo la valoro nel recepire i feedback miei e di Fernando – ha detto il brasiliano – è stata una grande esperienza poter confrontare le mie osservazioni con quelle di un due volte campione del mondo. In generale, i nostri commenti erano simili e penso che abbiamo lavorato bene insieme per sfruttare al meglio questi tre giorni di test. La vettura sembra aver fatto un passo avanti rispetto all’anno scorso, ma dobbiamo ricordarci che anche gli altri hanno fatto dei progressi durante l’inverno e noi continueremo a lavorare sodo per continuare così. Siamo positivi, anche se non avremo delle conferme sul nostro ritmo fino alla qualifica di sabato”.