F1 | Aston Martin, Stroll decimo in gara e in campionato

Lance Stroll conquista un punto nell’ultima gara della stagione a Yas Marina. Il canadese recupera dalla tredicesima posizione, tentando la sorte partendo con mescola hard. L’Aston Martin spera in una Safety Car, ma nulla da fare: Lance monta nuovamente la bianca al pit, condannandosi ad una doppia sosta. L’inizio della stagione, per Stroll, è stato complicato: prima l’infortunio al polso, poi la grande performance a pochi giorni dall’operazione; le difficoltà non sono mancate, mentre il compagno di squadra Fernando Alonso continuava a conquistare podi. Poi, il momento difficile dell’Aston Martin, un po’ persa a metà stagione e ripresasi sul finale, così come lo stesso Lance, che conquista il suo miglior risultato in carriera in Formula 1: decimo nel campionato piloti, e l’obiettivo è far meglio nel 2024.

“Abbiamo deciso di cominciare la gara su mescola hard, per allungare lo stint sperando in una Safety Car, ma la fortuna non ci ha aiutato e abbiamo dovuto ripiegare su due soste. In ogni caso, siamo riusciti ad attaccare e a recuperare posizioni in pista – ha spiegato il canadese – sembra che abbiamo un miglior passo in gara, e anche oggi ci siamo confermati. Sono soddisfatto, è bello terminare la stagione a questi livelli, possiamo esserne orgogliosi. E’ stato un anno di apprendimento, con alti e bassi, ma sappiamo cosa fare per la prossima stagione”.