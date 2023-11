Formula 1 | Alpine fallisce gli obiettivi del 2023

Stagione certamente deludente per l’Alpine, di fatto sempre fossilizzata al sesto posto nel mondiale costruttori dall’inizio alla fine. Gli obiettivi prefissati per la squadra francese erano ben diversi, ma tecnicamente non si è mai riusciti ad avvicinare nemmeno per sbaglio quantomeno la top cinque, e di questo ne ha pagato le conseguenze il team principal Otmar Szafnauer, fatto fuori a metà stagione dopo una gestione pessima cominciata già lo scorso anno con il mancato rinnovo di Alonso e la fuga del talento Oscar Piastri. Adesso bisogna rimettere tutto in ordine e programmare un mondiale certamente ben diverso e più da protagonisti nel 2024.

“Si conclude la stagione 2023, un anno in cui abbiamo vissuto momenti molto belli, ma anche troppi momenti brutti – ha ammesso Bruno Famin, team principal a interim dell’Alpine. Alla fine, non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La gara di Abu Dhabi è stata complicata per entrambe le monoposto e abbiamo tante cose da rivedere per capire cosa avremmo potuto far meglio, anche se questo non ha avuto nessun impatto sul nostro risultato nel Campionato. Sono soddisfatto di ciò che ho visto nella seconda parte della stagione. Come team, ci prenderemo un po’ di tempo durante l’off-season per analizzare il tutto ed introdurre i cambiamenti necessari in previsione del 2024. Vorrei ringraziare tutta la scuderia e i piloti per il lavoro accanito, la dedizione e l’ambizione di cui hanno dato prova in questa stagione difficile. Torneremo sicuramente nel 2024 con la voglia sempre più grande di raggiungere i nostri obiettivi”.