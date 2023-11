F1 | Aston Martin, buon passo di Stroll nella Sprint

Lance Stroll termina la Sprint Race in dodicesima posizione. Sfortunata la Shootout Quaifying, dove il canadese resta fermo in diciassettesima posizione: un risultato che non rispecchia le performance della AMR23, tanto che Stroll si diverte in pista tra lotte e sorpassi. Ottimi presupposti, quindi, per la gara, dove Lance scatterà dalla terza casella in griglia, alle spalle di Max Verstappen e Charles Leclerc.

“E’ stata una gara divertente. Non ci è andata bene nella Shootout e la classifica non ci rappresenta, ma siamo comunque riusciti a sorpassare diverse vetture. La macchina andava molto bene; avevo la sensazione di poter attaccare quelli davanti – ha raccontato Lance – questi giri ci hanno anche aiutato a conoscere meglio la vettura, il bilanciamento e le gomme, tutte cose che potranno aiutarci per la gara di domani, dove scatteremo dalla terza posizione. Il merito va a tutti coloro che hanno lavorato duramente per portare la vettura fino a qui. La gara di domani sarà lunga ed imprevedibile, ma penso che ci potremo divertire”.