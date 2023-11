F1 | Red Bull, Perez conquista il podio nella Sprint Race

Sergio Perez torna sul podio, seppur della Sprint Race. Nella Shootout Qualifying il messicano è riuscito a conquistare la terza posizione, ma al via Checo perde la posizione nei confronti di George Russell, con Hamilton che minaccioso si avvicina. Le due Mercedes, però, perdono velocemente il terreno conquistato, e Perez si riprende quanto gli è stato tolto.

“Penso che la prima parte della mia gara sia stata molto negativa, ho perso due posizioni nei confronti delle Mercedes e questo in sostanza mi ha fatto spingere di più, e alla fine ho sfruttato troppo le gomme e ne abbiamo pagato il prezzo nella fase finale dello stint – ha spiegato Checo – il passo c’era, c’è stato anche negli ultimi weekend, fin dal Qatar, da quando siamo tornati al simulatore per prepararci: questo lavoro ha dato i suoi frutti, i progressi sono evidenti e non solo su carta. Spero che domani potremo tornare sul podio, ma tutti prenderanno questa mini gara come esempio, quindi vedremo cosa accadrà”.