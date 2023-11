F1 | Red Bull, Horner soddisfatto dal risultato della Sprint

Sorride Horner al termine della Sprint Race di Interlagos. Il team principal vede trionfare non solo Max Verstappen, che si porta in testa già alla partenza, ma anche Sergio Perez che, nonostante delle incertezze iniziali riesce a concludere la mini gara in terza posizione. Mentre Verstappen si sbarazza in fretta della McLaren di Lando Norris, Perez perde invece un po’ di terreno nei confronti di Russell, che al via gli soffia il podio. Il messicano non ci sta ed in poco tempo si riprende la posizione, volando fino al traguardo e conquistando i cinque punti che spettano al terzo classificato. Ottimo presupposto, quindi, per la gara vera e propria, dove Perez dovrà rimontare dalla nona posizione.

“Gran bella gara. Max ha fatto un’ottima partenza che gli ha permesso di piazzare il sorpasso già in curva uno; dopo di che ha dovuto solo gestire le gomme. E’ stato uno stint molto lungo per le soft e Max si è comportato bene, arrivando fino alla bandiera a scacchi. Anche Checo ha fatto una grande gara. Aveva un ottimo passo, ha sorpassato entrambe le Mercedes riportandosi davanti: si merita quei punti. Si mette bene per domani. Checo può imparare tanto dalla Sprint: partirà dietro, ma ha un gran passo, vedremo che succede in gara”.