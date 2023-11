F1 | Aston Martin, Alonso undicesimo dopo l’incidente con Ocon

Sprint Race complicata per Fernando Alonso, che nella Shootout Qualifying si rende protagonista di un contatto abbastanza discusso con l’ex compagno di squadra Esteban Ocon. Prima del termine del Q1, il francese della Alpine perde la vettura all’uscita della S di Senna; nello stesso frangente Alonso, sulla destra, sterza bruscamente a sinistra, andando ad impattare la Alpine. Per Alonso – che nonostante la bandiera rossa non riesce a tornare in pista nel Q2 a causa dei danni riportati – la questione si risolve con un incidente di gara. Per Ocon, invece, la colpa è interamente dell’asturiano, poiché lui non ha perso il controllo della vettura. I commissari danno ragione al pilota della Aston Martin, che al via è solo quindicesimo. Fernando lotta con forza in pista e recupera posizioni, ma non abbastanza per raggiungere la zona punti: è solo undicesimo. La AMR23 però si è rivelata competitiva e l’occasione per riprovarci è molto vicina, in gara, dove Alonso scatterà dalla quarta posizione.

“E’ stata una Sprint divertente con diverse lotte ruota a ruota. Sfortunatamente, non siamo riusciti a conquistare alcun punto, nonostante le posizioni recuperate, ma la vettura sembrava competitiva e questo è un buon segno per domani. Siamo molto più competitivi questa settimana e stiamo andando nella giusta direzione. Domani in gara sarà dura e sappiamo che i nostri avversari sono altrettanto veloci, speriamo di conquistare più punti possibili”.