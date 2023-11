GP Brasile F1 | Ferrari, Sprint Race in sofferenza per Carlos Sainz

Anche per Carlos Sainz la Sprint Race del Brasile è stata molto sofferta. Il pilota della Ferrari ha chiuso in ottava posizione, costantemente tallonato dall’AlphaTauri di Ricciardo, il quale montava gomme nuove rispetto allo spagnolo. Tralasciando questo, così come accaduto con Leclerc, anche il #55 ha dovuto gestire praticamente sin dalle prime curve la sua SF-23, specialmente per quanto riguarda la temperatura del motore e il degrado degli pneumatici. C’è speranza, più che fiducia, sulla gara di domani e sulle possibilità di ottenere un buon risultato partendo dalla quarta fila.

“Oggi nella Sprint c’è stato da soffrire più del previsto – ha ammesso Sainz. Abbiamo dovuto gestire le temperature del motore e delle gomme, e questo ci ha costretto a parecchio lift and coast fin dalle prime fasi di gara, il che ha ovviamente influito sulla nostra prestazione. Sono fiducioso che le cose domani andranno meglio, che sarò in grado di spingere di più con vettura e gomme e potrò quindi recuperare qualche posizione”.