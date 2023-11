F1 | Aston Martin, Alonso terzo davanti alle Red Bull

Fernando Alonso sorride a Las Vegas. Il pilota spagnolo – tornato sul podio in Brasile – segna il terzo miglior tempo di quella che, di fatto, è stata l’unica sessione di libere della nottata. La sua Aston Martin, più lenta solo delle Ferrari di mezzo secondo, si assicura al momento un posto virtuale sul podio, mentre le Red Bull si prendono più tempo per studiare il Las Vegas Strip. La AMR23 sembra confermare la buona forma ritrovata ad Interlagos, dopo un periodo difficile a digiuno dal podio.

“E’ un circuito davvero particolare, con curve molto diverse fra loro e dei lunghi rettilinei. Di notte le gomme perdono temperatura, per cui è interessante testarle in frenata. Si prospetta per questo una gara divertente, con diverse opportunità di sorpasso – preannuncia Fernando – vedremo se riusciremo ad ottimizzare ancora le cose per domani. La prima giornata è andata bene, ma abbiamo ancora bisogno di lavorare, così come tutti. Speriamo di riuscire ad estrarre ancora più potenziale dalla vettura”.

