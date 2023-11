Formula 1 | McLaren, avvio di week-end complicato a Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas McLaren – Inizio in salita per la McLaren a Las Vegas, teatro del penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A causa del freddo e della configurazione del tracciato, Lando Norris ed Oscar Piastri non sono riusciti a confermare le performance delle ultime settimane, aspetto che dovrà spingere la squadra a lavorare in vista delle prossime giornate. Norris, ricordiamo, ha chiuso la giornata odierna con l’11° crono, mentre Piastri non è riuscito a fare meglio della 14° piazza.

“È stata una notte difficile su un circuito difficile”, ha affermato l’inglese. “L’aderenza era scarsa ed è facile consumare le gomme in fretta, cosa che stavamo facendo. Penso che siamo molto lontani da dove siamo stati negli ultimi weekend, ma probabilmente dove ci aspettavamo. È una situazione simile a quella di Monza e di altri circuiti a bassa deportanza. Al momento è un po’ difficile, ma sono sicuro che riusciremo a progredire fino a domani”.

“È stato interessante scendere in pista per i primi giri a Las Vegas”, ha invece rivelato Piastri. “Era molto, molto scivolosa ed è un circuito difficile piuttosto accidentato, ma è stato bello scendere in pista. Le gomme erano piuttosto difficili, con un sacco di graining, che è qualcosa che dobbiamo cercare di controllare per domani. Dovremo vedere cosa possiamo fare, sperando che sia una giornata migliore per tutti e che domani ci sia di nuovo il pubblico. È un peccato che oggi non abbiano potuto assistere a nessuna azione”.