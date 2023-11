F1 | Aston Martin, prove libere positive per Stroll

Ottava posizione per Lance Stroll nelle prove libere di Las Vegas. Il pilota canadese è a poco più di un secondo di distacco dal giro più veloce di Charles Leclerc, ma si mantiene comunque tra i primi dieci. Confermata così la buona direzione intrapresa dall’Aston Martin già a partire dal weekend in Brasile. Stroll era riuscito a conquistare la seconda fila e chissà che non riesca a ripetersi nelle qualifiche dello Strip.

“Questa pista è divertente e veloce. Che figo essere cui a Las Vegas! Le basse temperature rappresentano una sfida, non sarà facile portare le gomme in temperature – ha spiegato Lance – vedremo cosa accadrà in qualifica. Il gruppo è abbastanza compatto, ma eravamo competitivi oggi, sono curioso di vedere come andrà”.