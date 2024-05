Mercedes | GP Miami, delusione Russell: “Tanta fatica con le gomme dure”

Gara anonima per George Russell a Miami. Il pilota della Mercedes ha chiuso la sua domenica in ottava posizione, ben lontano dagli obiettivi del team e dalle prestazioni tutto sommato positive di Lewis Hamilton, sesto a fine giornata. Il pilota inglese non ha avuto ritmo con la W15 praticamente per tutto il weekend, e specialmente nel secondo stint, quello con le gomme hard, ha fatto molta fatica a trovare il passo, mentre il sette volte campione del mondo e suo compagno di squadra ha dato filo da torcere persino alla Red Bull. Il fine settimana della squadra di Brackley non è stato certo indimenticabile, e gli aggiornamenti pare stiano funzionando a tratti, non come ci si aspettava evidentemente nel team capitanato da Toto Wolff, ancora alla ricerca del giusto equilibrio con una monoposto che anche quest’anno sta davvero deludendo le aspettative.

“Complimenti a Lando e alla McLaren – ha detto Russell. Lui meritava di vincere già da prima, non avevo dubbi sul fatto che ce l’avrebbe fatta e sono molto felice per lui. La mia gara è stata difficile: ho perso alcune posizioni all’inizio, poi nell’ultimo stint non avevo il ritmo con la hard e ho fatto tanta fatica. Dobbiamo valutare e capire perché sia successo, e la mancanza di velocità è stata del tutto inaspettata, mentre Lewis ha fatto una gran gara, quindi la macchina nel complesso era competitiva”.